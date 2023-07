Plattner warnt vor nie dagewesener Cyber-Bedrohungslage

Angesichts einer Zunahme von Cyberangriffen hat die neue Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Claudia Plattner, vor einer nie dagewesenen Bedrohungslage gewarnt. „Es gibt einen generellen Anstieg von Cyberangriffen in Deutschland. Das geschieht auf allen Ebenen, betrifft also neben Behörden auch Unternehmen“, sagte Plattner der „Rheinischen Post“ (Samstagausgabe).

Claudia Plattner (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Das Grundrauschen von Angriffen habe zugenommen. „Wir sehen aber auch eine Verschiebung hin zu profitorientierten Angriffen“, sagte Plattner. Immer häufiger seien die Grenzen zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Cyber-Akteuren fließend. „Die Bedrohungslage ist so hoch wie nie. Wir sehen eine steigende Zahl an Schwachstellen in Software-Produkten, die Cyber-Angriffe erst möglich machen“, warnte die BSI-Präsidentin, die das Amt im Juli übernommen hatte.