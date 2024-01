Andreas Wellinger hat beim Neujahrsspringen der 72. Vierschanzentournee Platz drei belegt und damit die Gesamtführung erfolgreich verteidigt. Sieger in Garmisch-Partenkirchen wurde der Slowene Anze Lanisek vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi. Die deutschen Skispringer müssen damit weiter auf den ersten Sieg in „GAP“ seit Sven Hannawald am 1. Januar 2002 warten.