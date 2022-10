Der FC Augsburg fühlte sich nach einer dreifachen Führung schon zurück in der Erfolgsspur, aus dem Sieg wurde aber nichts. Nach einem unnötigen Platzverweis konnte RB Leipzig die numerische Überlegenheit nützen und zum 3:3-Endstand ausgleichen.



Aus den letzten fünf Partien hatte der FC Augsburg zehn Punkte geholt, am letzten Wochenende hatte es in Köln allerdings eine Niederlage geben. Vor eigenem Publikum wollte die Maaßen-Truppe zurück in die Erfolgsspur und konnte dabei wieder auf Berisha setzen. Der Sturmtank kam nach seiner verletzungsbedingten Pause direkt wieder zurück in die Startelf.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte konnten sich aggressive Augsburger leichte optische Vorteile erarbeiten, die erste größere Gelegenheit verbuchte allerdings Leipzig. Einen strammen Schuss von Forsberg konnte Gikiewicz-Vertreter Koubek aber mit den Fingern um den Pfosten lenken (27.). Nur wenig später stand die 1 aber auf der Anzeigetafel. Nationalverteidiger Raum hatte FCA-Wirbler Vargas im Strafraum gefoult, den fälligen Strafstoß verwandelte Berisha eiskalt zur Führung.

Der Vorsprung war zur Pause durchaus verdient und hätte noch höher ausfallen können. Demirovic hatte das Spielgerät nach einer mustergültigen Vorlage des 1:0-Torschützen nur eine handbreit am langen Pfosten vorbeigeschoben (41.).

Wenn der FCA gegen die offensivstarken Raseballer etwas holen wollte, musste er den Start des zweiten Durchgangs unbeschadet überstehen und bestenfalls selbst nachlegen. Der Plan sollte aufgehen. Nach einer Berisha-Ecke segelte Stürmpartner Demirovic in die Flanke und wuchtete den Ball per Kopf in die Maschen. Als Vargas nach einem langen Freistoß vom Fünfmeterraum den Ball zum dritten Mal hinter Blaswich versenkt hatte, fühlte sich der Augsburger Anhang schon im Siegesrausch. Die Ernüchterung kam allerdings bald.

Platzverweis kostet Punkte

Iago stoppte Schlager mit einem Foul und rempelte den Österreicher anschließend ein zweites Mal zu Boden. Eine dumme Aktion, die Schiedsrichter Schröder zurecht mit zweimal Gelb und damit mit einem Platzverweis quittierte. „Eine unnötige Aktion, da dürfen wir uns nicht provozieren lassen“, so ein sichtlich angefressener FCA-Manager Reuter.

Trotz der dreifachen Führung standen die Hausherren nun vor einer heißen Schlussphase. Leipzig nützte die numerische Überlegenheit und drückte auf das Tor von Tomas Koubek, mit Erfolg. Silva konnte RB aus kurzer Entfernung wieder auf Schlagdistanz bringen (72.). Augsburg musste jetzt mit Mann und Maus versuchen, die Führung über die Zeit zu bringen. Gelingen wollte dies nicht. Mit einem Doppelschlag durch einen brillanten Freistoß von Nkunku und einem von Novoa verwerteten Abpraller konnten die Sachsen die dreifache Augsburger Führung in den Schlussminuten doch noch ausgleichen.

Bitter für den FC Augsburg. Aus drei sicher geglaubten Punkten wurde so nur noch einer.

FC Augsburg: Koubek – Pedersen (78. Caligiuri), Bauer, Gouweleeuw, Iago – Gruezo, Rexhbecaj, Vargas, Demirovic – Niederlechner (86. Maier) , Berisha (74. Berisha)

RB Leipzig : Blaswich – Henrichs (73. Novoa), Orban, Gvardiol, Raum – Kampl (59. Haidara), Schlager, Szoboszlai, Forsberg (81. Olmo)– Poulsen (59. Nkunku), Silva

Tore: 1:0 Berisha (33./FE), 2:0 Demirovic (51.) 3:0 Vargas (64.), 3:1 Silva (71.), 3:2 Nkunku (89.), 3:3 Novoa (90.)

Gelbe Karten: Berisha, Demirovic, Gruezo, Gouweleeuw, Rexhbecaj, Trainer Maaßen | Andre Silva,

Gelb-Rote Karte: Iago (66.)

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)

Zuschauer: 25.109