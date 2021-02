„Play Me, I’m Yours“ | Augsburg sucht kreative Klaviergestalter

Im September dieses Jahres übernehmen wieder die farbenfrohen Straßenklaviere von „Play Me, I’m Yours“ die Augsburger Plätze. Damit Klein und Groß nicht nur durch deren Klang, sondern vor allem auch durch das Erscheinungsbild der Klaviere verzaubert werden können, sucht der Veranstalter Augsburg Marketing ab sofort wieder kreative Köpfe zum Gestalten der „Play Me“-Klaviere. Bewerbungsschluss ist der 9. April 2021.

In diesem Jahr kommt die Kunst- und Kulturaktion „Play Me, I’m Yours“ zum bereits 5. Mal nach Augsburg. Vom 3. bis 26. September können Passanten auf den einzigartigen Klavieren an verschiedenen Orten im Stadtgebiet kostenlos spielen und ein Stück zur Vielfalt der Stadt beitragen. Bei den Klavieren handelt es sich um gebrauchte Instrumente, aus denen kreative Köpfe jetzt einmalige Kunstobjekte gestalten dürfen. Egal, ob mit Motiven aus Augsburg, einem Bezug zur eigenen Arbeit oder Themen, die am Herzen liegen – inhaltlich sind den Bewerbern keine Grenzen gesetzt.

Die einzigen Bedingungen der Gestaltung: Die Klaviere müssen spielbar und natürlich transportierbar bleiben. Wie man sein Klavier gestaltet und mit welchen Materialien bleibt dabei den Kreativen überlassen. Bewerben dürfen sich alle aus Augsburg und der Umgebung, unabhängig davon, ob alleine, mit Kollegen, Freunden, Schülern oder der Familie. Ende April wählt die „Play Me, I’m Yours“-Jury aus den Bewerbungen die besten Ideen aus.

Für die benötigten Materialien erhalten die Klaviergestalter bis zu 300 Euro. Von Mitte Mai bis Mitte August hat jeder Künstler bzw. jedes Team Zeit, aus einem einfachen Klavier ein unverwechselbares Klavier für Augsburg zu gestalten.

Bewerbungen sind ab sofort möglich. Hierfür einfach das Anmeldeformular auf augsburg-city.de/pmiy ausfüllen und zusammen mit einer Skizze der Idee abschicken. Bewerbungsschluss ist der 9. April 2021.

Weitere Informationen auf augsburg-city.de/pmiy.

Das Kunst- und Kulturprojekt „Play Me, I’m Yours“ ist eine Idee des englischen Künstlers Luke Jerram, die seit 2008 um die Welt geht und von Paris bis Lima Menschen einlädt, auf den öffentlichen Klavieren zu spielen. 2017 wurde „Play Me, I’m Yours“ erstmalig in Augsburg initiiert und erfolgreich umgesetzt. Veranstalter des Projekts ist Augsburg Marketing im Auftrag der Stadt Augsburg und mit Unterstützung zahlreicher Partner. Die Klaviere werden auch in diesem Jahr vom C. Bechstein Centrum Augsburg gesponsert.