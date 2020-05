Play Me, I’m Yours | Das sind die „Klaviergestalter“ der Aktion in der Augsburger Innenstadt

I’m Yours“ alle Passanten zum Spielen und Innehalten ein und verwandeln die Augsburger Straßen und Plätze in einzigartige Schauplätze. Bei den Klavieren handelt es sich um individuelle Kunstobjekte – gestaltet von Augsburgern und Menschen aus der Region. Wer ab Mai eines der insgesamt acht Klaviere gestalten darf, hat die „Play Me, I’m Yours“-Jury jetzt entschieden.

Für das Jury-Team war dies keine einfache Aufgabe, da auch in diesem Jahr wieder zahlreiche fantasievolle Bewerbungen von Schülern, sozialen Einrichtungen und kunstbegeisterten Menschen eingegangen waren. Die Jury hat sich am Ende für Gestaltungsideen entschieden, die die Vielseitigkeit Augsburgs am stärksten ausdrücken und die einen Beitrag zur Identifizierung der Augsburger und Besucher aus der Region mit der Stadt leisten.

Dass im bereits vierten Jahr wieder so viele Menschen aktiv Teil von „Play Me, I’m Yours“ werden wollten, freut das Team vom Veranstalter Augsburg Marketing, das sich für die vielen Einsendungen und die wunderbaren Ideen bei allen Bewerbern bedankt.

Die Gestalter erhalten noch im Mai ihre Klaviere. Bis Mitte August haben sie Zeit, um diese in einzigartige Straßenklaviere zu verwandeln, die dann im September wieder Groß und Klein in Augsburg erfreuen.

Die Klaviergestalter 2020:

– Azubi-Team der Dr. Grandel GmbH

– Katharina Wiesenfarth und Lucia Schuster, Christlicher Jugendverband Augsburg

– Lena Kästele und Laura Sparlinek

– Maximilian Mosig und die Kinder des Junior Panther Clubs

– Whitney Barth und Jessica Treffler zusammen mit den Jugendlichen der Wohngruppe St. Paul in Pfersee

– Franziska Weis

– Kinder- und Jugend Kunstschule Palette

– Melanie Wiezorreck

Das ist das Projekt „Play Me, I’m Yours“

Das Kunst– und Kulturprojekt „Play Me, I’m Yours“ ist eine Idee des englischen Künstlers Luke Jerram, die seit 2008 um die Welt geht und von Paris bis Lima Menschen einlädt, auf den öffentlichen Klavieren zu spielen. 2017 wurde „Play Me, I’m Yours“ erstmalig in Augsburg initiiert und erfolgreich umgesetzt. Veranstalter des Projekts ist Augsburg Marketing im Auftrag der Stadt Augsburg und mit Unterstützung zahlreicher Partner. Die Klaviere werden auch in diesem Jahr vom C. Bechstein Centrum Augsburg gesponsert. Weitere Informationen auf www.augsburg-city.de/pmiy und www.facebook.com/pmiyaugsburg.