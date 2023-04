Play-Off Endspurt beginnt für die Ulmer Basketballer in Berlin

Auf der Zielgeraden der regulären Saison ist ratiopharm ulm am Sonntag beim amtierenden deutschen Meister Alba Berlin gefordert. MagentaSport berichtet ab 14:45 Uhr, Tip-Off ist um 15 Uhr.

Acht Tage, vier Spiele – der Endspurt von ratiopharm ulm in der regulären Saison hat es in sich. Bevor die letzten beiden Heimaufgaben gegen den MBC (02.05.) und Rostock (05.05.) anstehen, geht es am Sonntag in der Mercedes-Benz-Arena um wichtige Zähler. „Mit vier Spielen in acht Tagen wird der Saisonendspurt eine große Aufgabe für uns. Wir haben jetzt noch zwei Auswärtsspiele gegen Topmannschaften und zwei Heimspiele – alles Endspiele im Play-Off Endspurt. Es gibt nur noch zwei Plätze zu vergeben, also gibt es keinen Raum für Fehler. Gegen die Topteams haben wir uns bislang noch nicht mit Ruhm bekleckert, deshalb würde so ein Sieg natürlich enorm helfen“, gibt Head Coach Anton Gavel zu verstehen.

Zuletzt konnte sein Team mit dem wettbewerbsübergreifend sechsten Heimsieg im siebten Spiel gegen Oldenburg eindrucksvoll unter Beweis stellen, wozu es fähig ist. Großen Anteil am 97:84-Erfolg beim Tabellenvierten hatte Kapitän Tommy Klepeisz. Mit 23 Punkten, sechs Rebounds und sechs Steals legte der Guard beachtliche Zahlen auf, weiß um die Brisanz des anstehenden Duells: „Für beide Mannschaften geht es um wichtige Siege. Während Alba um Platz eins kämpfen muss, geht es für uns um wichtige Zähler im Kampf um die Play-Offs.“ Außerdem zieht er eine wichtige Lehre aus dem Hinspiel, als sein Team nach dem ersten Viertel schon deutlich zurück lag: „Mit ihrer Intensität haben sie uns damals direkt am Anfang überrollt. Wir müssen ihre Physis und Athletik matchen, vor allem kämpfen, um das Spiel so lange wie möglich eng zu halten. Nur so können wir Zählbares aus Berlin mitzunehmen.“

Deutscher Meister kämpft um Platz eins

Obwohl der amtierende deutsche Meister nur schwer zu bezwingen ist, verloren die Albatrosse auswärts in Bonn (84:77) zuletzt nicht nur die Tabellenführung, sondern auch den durchaus wichtigen direkten Vergleich. Nach dem Aus in der EuroLeague liegt der volle Fokus nun auf der Liga. Allen voran die Offensivmotoren liefern sowohl unter dem Korb (59,6%) als auch von außen (38,7%) hochprozentige Quoten mit Ligabestwert. Außerdem agiert die Mannschaft um Spielmacher Maodo Lo im Verbund auch am effektivsten (22,3 As). Der ehemalige MVP Jaleen Smith ist mit 12,9 Punkte Topscorer der Berliner, sorgt mit 45 Prozent bei einem hohen Volumen (5,0) für ordentlich Gefahr aus dem Dreierbereich. In der Zone sorgt das Trio Johannes Thiemann, Yanni Wetzell und Luke Sikma für viel Unruhe, steuert pro Spiel knapp 30 Punkte bei.