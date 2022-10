Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm steht nach dem größten Triumph seiner Karriere bei den San Jose Sharks vor einem Neuanfang. Bei der Europa-Tour der NHL absolviert der 27-Jährige mit seinem neuen Team am Dienstag beim deutschen Meister Eisbären Berlin ein Testspiel. Im Blick hat der Stürmer dabei aber schon das erste Punktspiel gegen die Nashville Predators am Freitag in Prag.