Playoff-Serie Ulm gegen Berlin – Spiel 2 ist restlos ausverkauft

Bereits zwei Tage vor dem nächsten Aufeinandertreffen in der Play-Off Viertelfinalserie ist die ratiopharm arena gegen Titelverteidiger Alba Berlin bis auf den letzten Platz ausverkauft.

Was für ein Spiel, was für ein Sieg. Nach dem Auftaktsieg in der Play-Off Serie gegen den amtierenden deutschen Meister könnte die Euphorie kaum größer sein. Egal ob live in der Arena, beim Public Viewing im OrangeCampus oder zuhause vor den Bildschirmen – mit begeisterndem Basketball und einem wahren Offensivspektakel in der Hauptstadt macht diese Mannschaft schon jetzt Lust auf mehr. Vor einer nun ausverkauften Kulisse in der ratiopharm arena verspricht Spiel zwei ein weiteres Basketballfest zu werden. Pure Emotionen, Kampf und Leidenschaft von den Rängen und auf dem Feld. Mit der vollen Auslastung von 6.000 Zuschauern möchte die Mannschaft die starke Leistung von Sonntag bestätigen und einen weiteren Schritt in Richtung Sensation machen. Zu diesem Anlass stellen wir alles auf Orange, alles auf Sieg im Heimspiel am Mittwoch.