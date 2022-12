Nachdem jetzt wieder eine Präsenz Versammlung durchgeführt wurden konnte lud der TSV 1847 Schwaben Augsburg e.V. zur Delegiertenversammlung in das Vereinsheim in der Stauffenbergstraße in Augsburg ein.

Zahlreich waren die Abteilungsleiter/Delegierten trotz vielen Krankheitsfällen und frischen Minusgraden erschienen. Der Verein TSV 1847 Schwaben Augsburg e.V steht finanziell dank der guten Führung durch sein Präsidium und speziell dem Schatzmeister auf soliden Beinen, die Kassenprüfer*in bescheinigten die akkurate Kassenführung und nach der Entlastung der Vorstandschaft standen Neuwahlen an.

Das Präsidium besteht nunmehr aus dem Präsidenten Hans-Peter Pleitner, 1. Stellvertreter Gerhard Benning, Schatzmeister Heinz Hielscher und der Kassenprüferin Birgit Zahn (alle genannten wurden wiedergewählt), neu dazu gekommen ist Benedikt Müller als Kassenprüfer. Die Wahlperiode sind drei Jahre.

Marianne Stenglein