Pöttmes – Auto-Brand mit Todesfolge

Am heutigen Freitag (07.06.2024), gegen 6.00 Uhr, fing ein Auto in Pöttmes

an zu brennen. Hierbei kam eine Person ums Leben.

Die Rettungskräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Eine Person konnte nur noch

tot aus dem Auto geborgen werden.

Die Kriminalpolizei hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen.

