Aufgrund der Spuren am Tatort mussten die Beamten der Polizei Aichach davon ausgehen, dass ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Anwesen am Marktplatz eingedrungen war. Der Eigentümer des Hauses hatte gestern Vormittag sowohl an der Haustüre als auch an der Wohnungstüre im Inneren Aufbruch- und Hebelspuren festgestellt und deshalb die Polizei verständigt.

Wie sich jedoch herausstellte, hatte ein Betrunkener in der vergangenen Nacht seine Haustüre mit der des Geschädigten verwechselt. Da sein Schlüssel natürlich nicht passen konnte, trat er aus Verärgerung die Haus- und Wohnungstüre ein, um dann festzustellen, dass er nicht in seiner Wohnung war. Der Täter meldete sich dann reumütig am nächsten Tag in nüchternem Zustand und beichtete dem Geschädigten seine Tat.

