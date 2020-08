Pöttmes | Nachtrag – Hoher Sachschaden nach Hallenbrand

Weder die nahegelegene Biogasanlage noch ein Wohnhaus in der Nähe wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt. Aufgrund von auftretenden Glutnestern dauert der Einsatz der Feuerwehr auch am heutigen Donnerstagmittag noch immer an. Insgesamt waren etwa 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aller umliegenden Gemeinden vor Ort. Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf circa 300.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache – diese ist derzeit noch unklar – aufgenommen. Ein gefahrenfreies Betreten der Halle war den Brandermittlern bis Donnerstagmittag noch nicht möglich.