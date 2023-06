POL-DA: Weiterstadt OT Gräfenhausen: Eine leicht verletzte Person bei Küchenbrand in Gräfenhausen

Weiterstadt OT Gräfenhausen (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden an der Küche einer Doppelhaushälfte im Weiterstädter Ortsteil Gräfenhausen ist die Bilanz eines Brandes am späten Donnerstagabend (22.06.). Um kurz vor 23:00 Uhr wurde der Zentralen Leitstelle Dieburg eine Rauchentwicklung aus einem Haus im Oberwiesenweg gemeldet. Die entsandten Feuerwehren aus Weiterstadt und dem Ortsteil Gräfenhausen konnten den Brand zügig löschen. Zuvor war ein 29-jähriger Bewohner bei eigenen Löschversuchen an der Hand leicht verletzt worden. Er wurde noch vor Ort im bereitgestellten Rettungswagen untersucht und nach Versorgung wieder entlassen. Nachdem die Feuerwehr das Haus durchgelüftet hatte, konnten die Bewohner wieder in das Gebäude zurückkehren.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht nach derzeitigen Ermittlungsstand von einem technischen Defekt aus. Nach erster Schätzung ist ein Sachschaden im unteren bis mittleren, vierstelligen Bereich entstanden

