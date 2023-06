POL-HAM: Drei Schwerverletzte nach Unfall auf Lippestraße

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Lippestraße wurden am Donnerstag, 22. Juni, drei Personen verletzt. Ein 35-jähriger Ahlener befuhr gegen 17 Uhr mit seinem VW Golf die Lippestraße in Fahrtrichtung Westen. Im weiteren Verlauf wollte er nach links in die Sundernstraße abbiegen. Ein dahinterfahrender 52-jähriger Mann aus Hamm kollidierte in seinem Skoda mit dem verkehrsbedingt haltenden Golf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf im südlichen Einmündungsbereich in den Graben geschoben. Beide Fahrzeugführer sowie ein 25 Jahre alter Beifahrer aus dem Golf verletzten sich schwer. Rettungswagen transportieren sie in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf zirka 10000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einseitig am Unfallort vorbeigeleitet.(lh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell