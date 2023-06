POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall – Fahrradfahrer flüchtet

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Radfahrer ist am Donnerstag, 22. Juni, nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf dem Nordenwall zu Fuß geflüchtet. Der Mann befuhr gegen 12.40 Uhr den nördlichen Radweg des Nordenwalls in Fahrtrichtung Südwesten. Auf Höhe der Einmündung zur Museumsstraße überquerte er die Fahrbahn und kollidierte mit dem Mercedes einer 60-jährigen Hammerin. Diese war zuvor in nordöstlicher Richtung auf dem Nordenwall unterwegs. Nach dem Zusammenstoß stellte der Mann sein Fahrrad auf dem südlichen Gehweg ab und entfernt sich anschließend zu Fuß in Richtung Pauluskirche. Der Unbekannte konnte von Zeugen wie folgt beschrieben werden: 30 bis 40 Jahre alt, hagere Statur, kinnlanges, blondes Haar, bekleidet mit hellem T-Shirt. Bei dem Unfall soll der Radfahrer eine blutende Handverletzung davongetragen haben. Das Fahrrad wurde vor Ort sichergestellt. Die Mercedes-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 2250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Hamm unter Telefon 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(lh)

