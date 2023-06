POL-HAM: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 75-Jähriger aus Hamm wurde am Donnerstag, 22. Juni, gegen 14.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße leicht verletzt. Der Mann befuhr den südlichen Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Osten. Auf Höhe der Hausnummer 25 touchierte er ein Verkehrszeichen, während er beabsichtigte, zwei Fußgänger zu passieren. Beim Sturz verletzte er sich leicht und kam zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.(lh)

