POL-HAM: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Hamm-Mitte (ots)

Am Donnerstag, 22. Juni, gegen 16.40 Uhr ereignete sich ein räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt in der Lange Straße. Zwei Mitarbeiter konnten den Tatverdächtigen dabei beobachten, wie er mehrere Pakete Boxershorts unter seine Jacke steckte. Anschließend verließ er das Geschäft durch den Kassenbereich. Hinter den Kassen wurde der Dieb durch eine 26-jährige Mitarbeiterin des Geschäfts angesprochen. Beim Versuch, ihn festzuhalten, schlug er mit der flachen Hand in Richtung der Frau. Diese blieb unverletzt, ließ aber von dem Mann ab. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte zu Fuß in Richtung Osten. Er kann wie folgt beschrieben werden: 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, Bart, südeuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Regenjacke, blauen Turnschuhen sowie einer dunkelblauen Nike-Basecap. Hinweise zum unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(lh)

