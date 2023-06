POL-HM: Verkehrssicherheitswoche im Zuständigkeitsbereich des PK Bad Pyrmont von Montag, dem 26.06.2023, bis Samstag, dem 01.07.2023

Bad Pyrmont (ots)

Die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die damit einhergehende Senkung der Verkehrsunfallzahlen stehen im Fokus des polizeilichen Alltags.

Aus diesem Grund plant das Polizeikommissariat Bad Pyrmont auch in diesem Jahr die Durchführung einer Verkehrssicherheitswoche von Montag, dem 26. Juni 2023, bis Samstag, dem 1. Juli 2023.

Die Verkehrssicherheitswoche widmet sich gezielt den Hauptunfallursachen, die sich aus der Verkehrsunfallstatistik ergeben.

Unter anderem zählen hierzu Geschwindigkeitsüberschreitungen, Ablenkung im Straßenverkehr infolge der Nutzung mobiler Endgeräte sowie die Beeinflussung von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern durch Alkohol, Drogen und Medikamente.

Des Weiteren liegt ein besonderes Augenmerk auf zweirädrigen Fahrzeugen wie Fahrrädern und E-Scootern sowie dem gewerblichen Güterverkehr und Schwerlasttransporten.

Denn insbesondere bei Fahrzeugen mit wenigen Sicherheitsvorrichtungen, wie bei Fahrrädern und E-Scootern, besteht bei Verkehrsunfällen ein hohes Risiko von Personenschäden.

Unterstützung erhalten die teilnehmenden Beamten vom Einsatz- und Streifendienst des PK Bad Pyrmont durch Kräfte der Verfügungseinheit Hameln, der RKG Hameln „Regionale Kontrollgruppe“ und weiteren Fremdkräften, wie dem Zoll, dem Bundesamt für Logistik und Mobilität und dem Landkreis Hameln-Pyrmont.

Ein weiterer Höhepunkt der Verkehrssicherheitswoche ist die Präventionsveranstaltung am Donnerstag, den 29. Juni 2023, für die 9. Klassen der Schulen in Bad Pyrmont. Auf dem Parkplatz am Gondelteich soll den Schülerinnen und Schülern verdeutlicht werden, welchen Einfluss der Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln auf die sichere Teilnahme am Straßenverkehr haben kann. Um dies anschaulich zu vermitteln, haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, aktiv an einem E-Scooter-Parcours teilzunehmen oder einen Fahrradsimulator zu nutzen.

Neben den Kräften des PK Bad Pyrmont und der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden wird die Kreisverkehrswacht Hameln-Pyrmont die Klassenverbände an diesem Tag begleiten.

Die Hoffnung ist, dass diese Maßnahmen zu einer nachhaltigen Reduzierung der Verkehrsunfälle beitragen und sich positiv auf die Sicherheit im Straßenverkehr auswirken.

Im Anschluss an die Verkehrssicherheitswoche wird über die Ergebnisse nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell