Universitätsviertel Augsburg: Auseinandersetzung zwischen drei Männern

Universitätsviertel – Am gestrigen Mittwoch kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 54-Jährigen und zwei 64- und 60-jährigen Männern in der Salomon-Idler-Straße. Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 20.30 Uhr wurde die Polizei über die körperliche Auseinandersetzung informiert. Bei Eintreffen der Streife lag der 60-Jährige bereits verletzt am Boden, während der 54-Jährige noch weiter auf den 64-Jährigen auf einer Bank einschlug. Die Streife trennte die Beteiligten und die beiden 60- und 64-Jährigen Männer wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da sich der 54-Jährige nicht beruhigen lies und sich weiter äußerst aggressiv zeigte, nahmen ihn die Beamten in Sicherheitsgewahrsam.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 54-Jährigen.