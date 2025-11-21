Newsletter
Freitag, November 21, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Politbarometer: Union und AfD weiter gleichauf

DTS Nachrichtenagentur

In der Sonntagsfrage des ZDF-Politbarometers liegen die Union und die AfD mit jeweils 27 Prozent (beide +1) weiter gleichauf.

Politbarometer: Union Und Afd Weiter Gleichauf
Friedrich Merz und Alice Weidel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, bliebe die SPD bei 14 Prozent und die Grünen bei zwölf Prozent (beide unverändert). Die Linke würde sich leicht auf neun Prozent (-1) verschlechtern, alle anderen Parteien – inklusive BSW und FDP – bekämen zusammen elf Prozent (-1), darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde.

Dass es im Rentenstreit in der Union bald zu einer Einigung kommen wird, glauben derweil 46 Prozent der Befragten, 51 Prozent bezweifeln das. Während die meisten Unionsanhänger (67 Prozent) optimistisch sind, überwiegt in der SPD-Anhängerschaft leicht die Skepsis (51 Prozent).

Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 18. bis 20. November bei 1.207 Wahlberechtigten telefonisch und online erhoben.

