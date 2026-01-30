Politisch motivierter Vandalismus: Farbanschlag auf türkisches Konsulat in Regensburg

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Fall von Vandalismus am türkischen Konsulat in der Dechbettener Straße in Regensburg. Drei unbekannte Täter beschädigten die Fassade des Konsulatsgebäudes mit roter Sprühfarbe und mit Farbe gefüllten Christbaumkugeln.

Politisch motivierter Vandalismus in Regensburg

Gegen 00.50 Uhr am frühen Donnerstagmorgen, dem 28. Januar 2026, attackierten die Vandalen das Konsulat und hinterließen einen Schriftzug mit politischem Bezug auf dem Gehweg. Danach warfen sie mit Farbe gefüllte Kugeln, die zu weiteren Verschmutzungen führten. Die Kriminalpolizei hat bei der Spurensicherung diverse Gegenstände sichergestellt.

Kriminalpolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Das Fachkommissariat für staatsschutzrechtliche Angelegenheiten der Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Person, die zur Tatzeit in der Dechbettener Straße gesehen wurde, könnte wichtige Informationen besitzen. Sowohl diese Person als auch Anwohner oder Passanten, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden. Jede hilfreiche Information könnte zur Aufklärung des Vorfalls beitragen.