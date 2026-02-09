type here...
Politische Demonstrationen und Gegenproteste in Nürnberger Innenstadt führen zu Polizeieinsatz
Polizeipräsidium Mittelfranken
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Nürnberger Innenstadt wurde am Montagabend, den 9. Februar 2026, zum Schauplatz mehrerer politischer Versammlungen. Dabei waren zahlreiche Polizeikräfte im Einsatz, um ein Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Lager zu verhindern und den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltungen sicherzustellen.

Demo unter dem Motto “Rechtsstaat statt Linksstaat”

Gegen 18:30 Uhr fanden sich am Hallplatz etwa 60 Personen zu einer Demonstration mit dem Motto “Rechtsstaat statt Linksstaat – NGO-Komplex zerschlagen” ein. In der Umgebung versammelten sich zeitgleich rund 150 Teilnehmer zu verschiedenen angezeigten Gegenprotesten. 

Sitzblockaden und Polizeieinsatz

Um 19:15 Uhr setzte sich der Demonstrationszug der erstgenannten Gruppe durch die Nürnberger Innenstadt in Bewegung. Zahlreiche Gegendemonstranten beteiligten sich ebenfalls an angemeldeten Aufzügen. Ab 19:20 Uhr blockierten Aktivisten die Demonstrationsstrecke am Bahnhofsplatz und Frauentorgraben durch Sitzblockaden. Weitere Blockaden folgten in der Färberstraße und der Königstraße. Die Einsatzleitung der Polizei definierte diese Blockaden als Versammlungen, die überwiegend umgangen werden konnten. Wo dies nicht möglich war, wurden die Blockaden beschränkt. Teilnehmer, die der polizeilichen Aufforderung nicht folgten, erhielten unmittelbaren Zwang, sodass die Blockaden letztlich umgangen werden konnten. Ein Teilnehmer der Gegendemonstration trat einem Polizeibeamten entgegen und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Der Beamte blieb unverletzt. Gegen den Teilnehmer wird nun wegen Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Ein Versuch der Gefangenenbefreiung wurde von den Einsatzkräften verhindert.

Ende der Versammlungen

Der Demonstrationszug kehrte letztlich zum Hallplatz zurück, wo die Versammlung nach einer Abschlusskundgebung gegen 21:30 Uhr beendet wurde.

Im Einsatz waren unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zahlreiche Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

