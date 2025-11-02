Newsletter
Sonntag, November 2, 2025
12 C
London
type here...
Subscribe
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Politische und antisemitische Graffiti im Raum Ansbach entdeckt – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, dem 31. Oktober 2025, und Samstagnachmittag, dem 1. November 2025, wurden im Raum Ansbach mehrere politische Graffiti angebracht. Der staatliche Staatsschutz der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Graffiti auf dem Radweg zwischen Kammerforst und Grüb

Unbekannte Täter sprühten zwischen etwa 17:00 Uhr und 14:00 Uhr politisch motivierte Graffiti auf den Radweg. Die Polizei stellte vor Ort zwei rechtspolitische Schmierereien auf dem Radweg und einen antisemitischen Schriftzug auf einer Parkbank fest. Eine verlassene Spraydose wurde ebenfalls sichergestellt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Staatsschutz der Ansbacher Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden. 

Erstellt durch: Janine Mendel

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Unfall in Unterhaching: Mann will in losfahrendes Auto einsteigen und stirbt

0
Tragischer Unfall in Unterhaching: Ein 33-Jähriger will in ein...
FC Augsburg

FCA-Fans kritisieren Vereinsführung – Wagner sucht den Schulterschluss

0
Der FC Augsburg hat zum dritten Mal in Serie...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Tödlicher Unfall bei Roding: Pkw gerät in Vollbrand auf Staatsstraße 2650

0
Am frühen Morgen des 1. November 2025 ereignete sich...
Polizeipräsidium Niederbayern

23-Jähriger bei Verkehrsunfall in Hunding tödlich verunglückt: Polizei sucht Zeugen

0
In den frühen Morgenstunden des 25. Oktober 2025 ereignete...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 31.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel