Politische und antisemitische Graffiti im Raum Ansbach entdeckt – Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, dem 31. Oktober 2025, und Samstagnachmittag, dem 1. November 2025, wurden im Raum Ansbach mehrere politische Graffiti angebracht. Der staatliche Staatsschutz der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Graffiti auf dem Radweg zwischen Kammerforst und Grüb

Unbekannte Täter sprühten zwischen etwa 17:00 Uhr und 14:00 Uhr politisch motivierte Graffiti auf den Radweg. Die Polizei stellte vor Ort zwei rechtspolitische Schmierereien auf dem Radweg und einen antisemitischen Schriftzug auf einer Parkbank fest. Eine verlassene Spraydose wurde ebenfalls sichergestellt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Staatsschutz der Ansbacher Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel