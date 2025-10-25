Politische Versammlungen in Nürnberg: Polizei muss bei Blockaden eingreifen, Beamter verletzt

NÜRNBERG. Am Samstag, den 25.09.2025, fanden in Nürnberg mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei musste an einigen Stellen eingreifen, um den ordnungsgemäßen Ablauf sicherzustellen.

Kundgebung auf dem Willy-Prölß-Platz

Ab 13:45 Uhr versammelten sich rund 70 Teilnehmer zur Kundgebung „Gemeinsam für Deutschland“ auf dem Willy-Prölß-Platz. Gleichzeitig fanden in unmittelbarer Nähe vier Gegenproteste statt, an denen etwa 350 Personen teilnahmen.

Demonstrationszüge und Blockaden

Der Demonstrationszug der Erstgenannten startete gegen 14:45 Uhr seine Route durch die Nürnberger Innenstadt und Südstadt. Die Gegendemonstranten formierten ihren eigenen Aufzug auf einer alternativen Route. An verschiedenen Stellen entlang der Strecke versuchten Teilnehmer des Gegenprotests Sitzblockaden zu errichten, welche die Polizei durch unmittelbaren Zwang auflöste. Der Demonstrationszug konnte die Blockaden umgehen.

Zwischenfälle und Polizeieinsatz

Gegen vier Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. In der Färberstraße/Jakobstraße verletzte sich ein Polizist bei einem Einsatz und ist bis auf Weiteres dienstunfähig. Zusätzlich wurden mehrere Straftaten nach dem Versammlungsgesetz, eine Sachbeschädigung durch Aufkleber und ein Körperverletzungsdelikt zwischen Versammlungsteilnehmern registriert. Die Polizei nahm entsprechende Ermittlungen auf.

Das gesamte Demonstrationsgeschehen endete um 17:00 Uhr. Während des Einsatzes waren zahlreiche Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, und weitere Einheiten vor Ort.

Erstellt durch: Janine Mendel