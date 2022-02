Politischer Samstag in Augsburg – Mehrere Demonstrationen ziehen durch die Stadt

Am Samstag fanden mehrere angemeldete Versammlungen im Innenstadtbereich von Augsburg statt.

Die Versammlungen wurden jeweils als Aufzug durchgeführt. Für jeden Aufzug wurde bereits im Vorfeld eine Wegstrecke zwischen Versammlungsleitung, Stadt und Polizei abgestimmt. Die jeweiligen Wegstrecken verliefen auch auf öffentlichem Verkehrsgrund, weshalb Straßen durch Polizeikräfte gesperrt werden mussten. Auch Teile des öffentlichen Personennahverkehrs waren betroffen. Hierdurch kam es temporär zu Verkehrsbehinderungen. Ein Verkehrschaos blieb jedoch aus. Die Hinweise von Stadt, Stadtwerken und Polizei im Vorfeld wurden durch die Verkehrsteilnehmer entsprechend beachtet.

Bei der ersten Versammlung, die gegen 12 Uhr begann, nahmen etwa 130 Personen teil,

die sich für die Corona-Maßnahmen aussprachen. Bei dem Rundweg kam es zu keinen

nennenswerten Vorkommnissen.

Auch die zweite Versammlung um 14 Uhr, bei der gut 30 Teilnehmer ihre Meinung zu der

bevorstehenden Münchener Sicherheitskonferenz äußerten, verlief störungsfrei. Durch die

geringe Teilnehmerzahl konnten betroffenen Straßen zumindest in eine Richtung befahren

werden. So wurden die erwarteten Verkehrsbehinderungen deutlich minimiert.

Gegen 17 Uhr begann die teilnehmerstärkste Versammlung, die ebenfalls auf einem

Rundweg durch die Augsburger Innenstadt führte. Zu Spitzenzeiten konnten etwa 4.300

Teilnehmer gezählt werden, die unter anderem Kritik an der Corona-Politik äußerten. Auch

hier kann aus polizeilicher Sicht von einem durchweg störungsfreien Ablauf gesprochen

werden. Einzig am Ende der Versammlung konnten mehrere Versammlungsteilnehmer die

Durchsage der Versammlungsleitung nicht hören, die das Versammlungsende bekannt

gab. Die Polizei leitete diese Information umgehend auch über das polizeiliche

Lautsprecherfahrzeug weiter. Daraufhin traten die Versammlungsteilnehmer den Heimweg

an.

Fotos: Christoph Bruder 1 von 79

Stand jetzt zieht die Polizei ein positives Fazit. Alle drei Versammlungen wurden im Vorfeld

angemeldet und wurden den Absprachen entsprechend durchgeführt. Nahezu alle

Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten sich an die Bestimmungen. Es war – wie auch die

Wochen zuvor – ein durchweg friedlicher Verlauf.

Die Polizei war mit starken Einsatzkräften vor Ort und wurde dabei auch durch

geschlossene Einheiten der Bereitschaftspolizei unterstützt.

