Newsletter
Montag, November 24, 2025
5.8 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Politologe will mehr Kompetenzen für deutsche Geheimdienste

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler fordert mehr Kompetenzen für die deutschen Geheimdienste bei der Abwehr russischer Bedrohungen und russischer Sabotageaktionen. Deutschland solle “nicht nur den reaktiven Schutz stärken, sondern auch über Gegenhandeln nachdenken”, sagte Münkler dem “Tagesspiegel” (Montagsausgabe).

Politologe Will Mehr Kompetenzen Für Deutsche Geheimdienste
Herfried Münkler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wenn wir das öffentlich diskutieren, senden wir damit ein Signal an die Gegenseite, dass wir uns nicht mehr wie das dumme Schaf hinstellen und scheren lassen, sondern bereit sind, auch selbst die Initiative zu ergreifen, um die hybride Kriegführung Russlands zu begrenzen”, fügte der Bestseller-Autor hinzu. Er warnte: “Wenn wir nicht effektiv gegenhandeln, ermuntern wir die russische Führung geradezu, ihr Treiben fortzusetzen.”

Die gegenwärtig geltenden strengen Regeln für die Geheimdienste könne sich Deutschland “nicht mehr leisten”, sagte Münkler, diese stammten aus einer politisch vergangenen Welt: “Wenn wir uns heute internationale Machtbeziehungen realistisch ansehen, müssen wir feststellen: Der liberale Idealismus einer regelbasierten internationalen Ordnung hat sich als Illusion herausgestellt.” Das Motiv, “die deutschen Dienste rechtlich bis ins Letzte regulieren zu wollen”, sei auch “liberaler Idealismus” gewesen.

Statt einer “neuen Ära des Kantischen Rechtspazifismus” sei aber “ein Zeitalter der geopolitischen Machtkämpfe angebrochen”, so der Wissenschaftler: “In diesen Machtkämpfen müssen sich unsere Dienste behaupten können.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Ostallgäu

Zug engtleist! Strecke zwischen Marktoberdorf und Füssen gesperrt

0
Im Netz Ostallgäu-Lechfeld ist es am Samstag, 22. November...
Überregionale Nachrichten

500-Kilo-Bombe in München entdeckt: Tausende Bewohner evakuiert

0
Am Westfriedhof in Moosach ist eine Fliegerbombe gefunden worden....
Augsburger Panther

Auswärtssieg der Augsburger Panther wird von vermeintlich schwerer Verletzung überschattet

0
Nach zwei Rückschlägen in Folge haben die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen in Köln zeigte der AEV eine kämpferisch starke Leistung – musste aber zwei verletzte Spieler verkraften.
Polizei & Co

13-Jährige in Friedberg von Hund gebissen – Polizei sucht Zeugen

0
Am Samstagabend kam es in Friedberg zu einem Vorfall, bei dem ein Mädchen von einem Hund verletzt wurde. Die Polizei bittet nun den Hundehalter sowie mögliche Zeugen, sich zu melden.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 23.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute.

Neueste Artikel