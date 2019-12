Die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp geht davon aus, dass ab Herbst 2020 zwischen den Parteien der Großen Koalition der Wahlkampf für die nächste Bundestagswahl beginnen wird. Man wisse aus der Koalitionsforschung, „dass gegen Ende einer Legislaturperiode die Anteile des Wettbewerbs innerhalb einer Regierung gegenüber der Zusammenarbeit und der Kooperation zunehmen“, sagte Kropp im Deutschlandfunk. Im Jahr 2021 stünden neben der Bundestagswahl sechs Landtagswahlen an, davon vier bis zum Juni.

Wähler in einem Wahllokal, über dts Nachrichtenagentur

„Es ist davon ausgehen, dass die Große Koalition eigentlich nur noch bis zum Herbst 2020 die Möglichkeit hat, gemeinsame Programme auf den Weg zu bringen.“ Danach breche der Wahlkampf an. „Dann werden die Nadelstiche, die im Augenblick mehr oder weniger wohlgesetzt ausfallen, vielleicht doch in das ein oder andere Foul münden“, so Kropp weiter.