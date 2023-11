Polizeibericht Augsburg vom 11.11.2023

Mering -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 10.11.2023, zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr, parkte ein Pkw-Lenker

seinen Pkw in Mering in Münchner Straße am Fahrbahnrand.

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam stellte er einen frischen Unfallschaden fest.

Beim Pkw wurde die Fahrerseite beschädigt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000.- Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter

Tel.: 0821/323-1710 zu melden

Kissing – Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Am 10.11.2023, gg. 12:30 Uhr, befuhr ein 20jähriger Pkw-Lenker mit einem

Mercedes die Bahnhofstraße in Kissing. An der Einmündung zur Grünzweigstraße

wollte er nach rechts einbiegen, geriet in der Grünzweigstraße auf die Gegenfahrbahn

und prallte vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zunächst gegen einen

Metallzaun und anschließend gegen einen geparkten VW-Bus.

Glücklicherweise kam ein Fahrradfahrer, welcher vor dem Abbiegen des Mercedes

noch überholt wurde, nicht zu Schaden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 85000.- Euro.

Der Pkw und der Führerschein des Unfallverursachers wurden beschlagnahmt.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Gegen den Fahrer wird nun wg. Gefährdung des Straßenverkehrs und einem

verbotenem Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

Königsbrunn – Betrunken auf E-Scooter unterwegs

In der Nacht vom Freitag auf Samstag fielen einer Streifenbesatzung

in der Bürgermeister-Wohlfahrt-Straße in Königsbrunn, gegen 01:59 Uhr, zwei

Personen auf einem Elektroscooter auf. Da die Benutzung des Kleinstfahrzeugs nur

alleine erlaubt ist, entschied sich die Streife die beiden einer Verkehrskontrolle zu

unterziehen. Dabei konnte bei der 18-jährigen Fahrzeugführerin deutlicher

Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von

1,42 Promille. Die Fahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr

Pöttmes – Alkoholisierter Pkw-Fahrer gefährdet Gegenverkehr

Am 10.11.2023 gegen 18:40 Uhr wurde ein schlangenlinienfahrender Pkw mitgeteilt,

der die Pöttmeser Straße in Klingsmoos Richtung Pöttmes befuhr. Auf seiner Fahrt, die über

die Staatsstraße 2049, die Rudolf-Diesel-Straße und die Schrobenhausener Straße in Richtung Marktplatz Pöttmes führte, gefährdete er laut Zeugenaussagen mit seinem Pkw Mitsubishi mindestens drei entgegenkommende Fahrzeugführer. Schlussendlich konnte der 48-jährige Pkw-Fahrer in der Straße Schießstatt einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde bei diesem erheblicher Alkoholgeruch wahrgenommen, sodass bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums.

Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter

08251/8989-0 zu melden.

Baar, OT Unterbaar – Verkehrsunfallflucht

Am 09.11.2023 gegen 08:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes

Fahrzeug einen Lichtmast in der Kellerbreite und flüchtete in südliche Richtung. Der

Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Aichach erbittet unter der Telefonnummer 08251/8989-0 um Hinweise.