Polizei Aichach klärt Serie von Einbrüchen und rechten Schmierereien auf

Seit dem Jahreswechsel kam es im Stadtgebiet Aichach wiederholt zu

Hakenkreuzschmierereien, Vandalismusstraftaten sowie Einbruchstaten, weshalb die Polizei Aichach intensive Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen einleitete.



Die Polizei Aichach verzeichnete in diesem Zusammenhang folgende Taten:

– 31.12.23 (Einbruch und Vandalismus am Deutschherren-Gymnasium)

– 01.01.24 (Sachbeschädigung an Geschwister-Scholl-Schule)

– 10.01.24 (Hakenkreuz an Mauer gesprüht)

– 12.01.24 (Fahrzeuge mit Graffiti besprüht)

– 14.01.24 (Hakenkreuz an Brücke gesprüht)

– 16.01.24 (Baumarkt erneut durch Täter beschädigt)

Am 25.01.24 kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Aichach gegen 02:50 Uhr einen

verdächtigen Pkw auf dem Milchwerkareal (Augsburger Straße). Im Pkw saßen zu

diesem Zeitpunkt drei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren. Im Rahmen der Kontrolle

wurden in dem Fahrzeug Farbspraydosen sowie diverses Aufbruchswerkzeug

aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete noch in der Nacht

Wohnungsdurchsuchungen bei den Tatverdächtigen an, welche zum Auffinden

weiterer Beweismittel im Zusammenhang mit der beschriebenen Straftatenserie

führten.

Ermittlungen im Laufe des 25.01.24 ergaben, dass die Männer unmittelbar vor der Kontrolle auf dem Milchwerkareal in ein Vereinsheim in Griesbeckerzell (Am Hang)

eingebrochen waren. Die Tatbeute aus diesem Einbruch konnte ebenfalls in dem Pkw aufgefunden werden.

Aktuell führt die Polizei Aichach umfangreiche Ermittlungen zu den Tatkomplexen und möglichen weiteren Mittätern. Aufgrund der noch laufenden polizeilichen Maßnahmen können derzeit keine zusätzlichen Detailangaben zum Verfahrensstand gemacht

werden.