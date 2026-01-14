Polizei Amberg warnt vor Betrugsanrufen: Falsche Polizisten und Schockanrufe im Umlauf

Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Amberg häufen sich derzeit Betrugsversuche durch Callcenter-Betrüger. Diese geben sich telefonisch als vermeintliche Angehörige, Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus, um Schockanrufe zu tätigen. In diesen Gesprächen werden schwere Unfälle oder Notlagen vorgetäuscht. Mit psychologischem Druck versuchen die Täter, ihre Opfer zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bewegen.

Maschen der Betrüger: Falsche Polizeibeamte und Schockanrufe

Eine beliebte Methode der Betrüger ist es, sich als falsche Polizeibeamte auszugeben. Sie behaupten, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen wurden, bei denen ein Zettel mit den Personalien der Betroffenen gefunden wurde. Um die Wertgegenstände der Angerufenen vor weiteren Einbrüchen zu schützen, sollen diese den vermeintlichen Beamten übergeben werden.

Bei der zweiten Betrugsmasche starten die Täter mit einem Schockanruf, in dem sie sich als verzweifelte Angehörige ausgeben. Anschließend wird das Gespräch an einen angeblichen Polizisten oder Staatsanwalt weitergeleitet, der erklärt, der Sohn oder die Tochter der Betroffenen habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Ein falscher Amtsträger fordert dann eine Kaution, um den Angehörigen vor einer Haft zu bewahren.

Polizei gibt Verhaltenstipps gegen Betrug

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch Polizisten oder andere Amtsträger.

Die Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Seien Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück!

Übergeben Sie nie Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte!

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Im Zweifel …110 wählen.

Lassen Sie Ihren Telefonbucheintrag löschen oder zumindest Vorname und Adresse herausnehmen.

Weitere Informationen und Kontaktadressen finden Sie unter: polizei-beratung.de