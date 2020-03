Polizei beendet Bierparty in fahrendem Auto

Gestern abend, kurz vor Mitternacht, kam einer Polizeistreife in der Berliner Allee ein VW Crafter – sehr langsam fahrend und offenbar mit mehreren Personen besetzt – entgegen. Als die Streife wendete und das Fahrzeug kontrollieren wollte, „fielen“ die Insassen mehr oder weniger aus dem Auto und wollten sich – soweit noch möglich – entfernen.

Die fünf Kontrollierten, allesamt Arbeiter im Alter zwischen 27 und 43 Jahren, teilweise noch mit Bierflaschen in der Hand, verhielten sich extrem unkooperativ und leisteten polizeilichen Weisungen keine Folge. Die Fesselung von drei Personen war die Konsequenz. Der 38-jährige Fahrer verweigerte einen Alkoholtest, weshalb er zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen wurde. Auf dem Weg dorthin urinierte er dann auch noch in den Streifenwagen. Das war auch nicht verwunderlich, wurden doch im VW Crafter insgesamt 15 leere Bierflaschen gefunden, eine davon steckte noch in der Getränkehalterung an der Fahrerseite.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins des Fahres an, die in Verwahrung genommen Fahrzeugschlüssel wurden noch in der Nacht von seinem Chef abgeholt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.