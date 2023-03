Polizei bittet um Hinweise zu Wohnungseinbrüchen in Augsburg

Die Polizei bittet bezüglich zweier Wohnungseinbrüche am Wochenende um Zeugenhinweise!

Im ersten Fall verschaffte sich ein bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Schwedenweg. Der Täter durchsuchte das gesamte Wohnhaus, welches längere Zeit unbewohnt war, und erbeutete Schmuck und Bargeld im sechsstelligen Bereich.

Im zweiten Fall verschaffte sich ein Mann am Sonntagmorgen (05.03.2023) gegen 01.00

Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Kapellenstraße. Der 41-jährige Wohnungsinhaber befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung und überraschte den Einbrecher. Der Einbrecher ging den Mann daraufhin körperlich an und flüchtete mit der Beute. Das Diebesgut wurde durch den Einbrecher jedoch auf der Flucht zurückgelassen.

Die Polizei fahndete sofort nach dem flüchtigen Mann. Eine Streife konnten einen 34-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich feststellen. Dieser wurde durch den Diensthund gestellt und anschließend festgenommen. Ob es sich dabei tatsächlich um den Einbrecher handelt, müssen nun die Ermittlungen ergeben.

Die Kriminalpolizei führt in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.

