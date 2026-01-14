Polizei deckt Schleusersystem für Studenten in Deggendorf auf: Zwei Männer unter Verdacht

Umfassende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei Deggendorf haben ein großangelegtes System zur gewerbsmäßigen Schleusung von Ausländern aufgedeckt. Zwei Männer stehen im Verdacht, gegen Bezahlung fiktive Wohnungsgeberbescheinigungen an Studenten aus Drittstaaten ausgestellt zu haben, um ihnen einen illegalen Aufenthalt zu ermöglichen. Heute, am 14. Januar 2026, wurden mehrere richterliche Durchsuchungsbeschlüsse sowie Vermögensarreste vollzogen.

Verdacht auf Scheinmietverhältnisse

Im Sommer 2025 fiel den Behörden in Deggendorf eine ungewöhnliche Häufung von Wohnsitzanmeldungen von Studenten aus Drittstaaten auf, die oft nicht mit der verfügbaren Wohnfläche übereinstimmten. Der Verdacht auf Scheinmietverhältnisse führte zur Einschaltung der Polizei.

Ermittlungen bestätigen illegale Praktiken

Die Ermittlungsgruppe der Polizei, unterstützt durch die Staatsanwaltschaft sowie die Stadt und den Landkreis Deggendorf, stellte fest, dass Studenten aus Drittstaaten mit einem nationalen Visum einreisten, um hier zu studieren. Um ihren Aufenthaltstitel zu verlängern, benötigten sie einen gemeldeten Wohnsitz. Zwei Verdächtige, ein 42-jähriger Tscheche und ein 64-jähriger Deutscher, sollen gegen Entgelt gefälschte Bescheinigungen erstellt haben, was ihnen einen niedrigen sechsstelligen Betrag einbrachte.

Durchsuchungserfolge und laufende Ermittlungen

Am heutigen Tag wurden von den Zentralen Einsatzdiensten Straubing und Passau sowie der Kriminalpolizeiinspektion durchgeführte Durchsuchungen vollzogen. Dabei konnten Bargeld, elektronische Geräte und Speichermedien sichergestellt werden. Die Vermögensarreste umfassten ebenfalls einen sechsstelligen Eurobetrag. Die beiden Männer wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen, müssen sich jedoch wegen gewerbsmäßigen Schleusens von Ausländern verantworten. Die Analyse des sichergestellten Beweismaterials wird einige Zeit in Anspruch nehmen.