Dienstag, Dezember 16, 2025
11.4 C
London
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei durchsucht Wohnungen in Karlsruhe wegen Terrorverdachts

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur

Ermittler des Landeskriminalamts Baden-Württemberg haben am Dienstag die Wohnung eines 22-jährigen terrorverdächtigen Syrers durchsucht. Der Mann stehe im Verdacht, mit dem sogenannten “Islamischen Staat” in Verbindung zu stehen und sich im Umgang mit Sprengstoffen oder unkonventionellen Sprengvorrichtungen unterweisen zu lassen, um einen Anschlag zu begehen, teilten die Behörden mit. Hinweise auf konkrete Anschlagsplanungen lagen jedoch zunächst nicht vor.

Polizei Durchsucht Wohnungen In Karlsruhe Wegen TerrorverdachtsPolizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Neben der Meldeadresse des Verdächtigen in Karlsruhe wurden zwei weitere Wohnungen in Südhessen und Karlsruhe durchsucht, in denen sich der Mann häufiger aufgehalten haben soll. Bei den Durchsuchungen wurden keine Gegenstände gefunden, die den Tatverdacht unmittelbar weiter erhärten konnten. Das Mobiltelefon des Mannes wurde sichergestellt und wird derzeit ausgewertet.

Da keine Anhaltspunkte für eine akute Gefährdung durch den Mann vorlagen, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Sicherheitsbehörden stünden in engem Austausch, um bei Bedarf “zielgerichtete Maßnahmen” treffen zu können, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.

Neueste Artikel