Sonntag, Oktober 19, 2025
Polizei entdeckt Diebesgut und Drogen bei Durchsuchung in Bamberg: Tatverdächtiger in U-Haft
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei entdeckt Diebesgut und Drogen bei Durchsuchung in Bamberg: Tatverdächtiger in U-Haft

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

BAMBERG. Am Donnerstagmorgen durchsuchte die Polizei eine Wohnung in Bamberg und stieß dabei auf mutmaßliches Diebesgut sowie erhebliche Mengen an Betäubungsmitteln. Der Verdächtige befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Verbindung zu Einbruch im Schrebergarten

Der Einsatz war die Folge von Ermittlungen nach einem Einbruch in einen Schrebergarten am Mannlehenweg in Bamberg im März 2025. Spuren am Tatort führten zu einem 58-jährigen Deutschen. Auf Basis dieser Erkenntnisse führten Beamte der Polizei Bamberg-Stadt am frühen Donnerstagmorgen um 6 Uhr eine Durchsuchung in der Nürnberger Straße durch. Dabei stellten die Polizisten mutmaßliche Diebesbeute sicher, darunter auch Gegenstände aus dem Einbruch in den Schrebergarten.

Entdeckung von Betäubungsmitteln

Zusätzlich fanden die Beamten verschiedene Betäubungsmittel in nicht unerheblicher Menge. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde der Verdächtige noch am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der daraufhin Untersuchungshaft anordnete. Die Kriminalpolizei Bamberg führt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg die weiteren Ermittlungen zu den sichergestellten Betäubungsmitteln.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

