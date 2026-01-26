Polizei entdeckt Dopingmittel bei Kontrolle auf A93: Kripo Hof ermittelt gegen 40-jährigen Fahrer

Am Sonntagabend stoppte die Grenzpolizeiinspektion Selb im Rahmen der Schleierfahndung auf der A93 einen VW Touran. Dabei stellten die Beamten verbotene Dopingmittel sicher. Der Fahrer, ein 40-jähriger Deutscher aus dem Zulassungsbezirk Wurzen, wurde von den Einsatzkräften kontrolliert.

Kritische Mengen überschritten

Die Beamten fanden bei dem Mann Dopingmittel in einer erheblichen Menge. Der gesetzliche Grenzwert wurde dabei um das Zehnfache überschritten. Aufgrund des Fundes beschlagnahmten die Polizisten die Substanzen.

Ermittlungen durch die Kripo Hof

Der 40-jährige Fahrer muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz verantworten. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Hof übernommen.