type here...
Polizei entdeckt Dopingmittel bei Kontrolle auf A93: Kripo Hof ermittelt gegen 40-jährigen Fahrer
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei entdeckt Dopingmittel bei Kontrolle auf A93: Kripo Hof ermittelt gegen 40-jährigen Fahrer

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntagabend stoppte die Grenzpolizeiinspektion Selb im Rahmen der Schleierfahndung auf der A93 einen VW Touran. Dabei stellten die Beamten verbotene Dopingmittel sicher. Der Fahrer, ein 40-jähriger Deutscher aus dem Zulassungsbezirk Wurzen, wurde von den Einsatzkräften kontrolliert.

Kritische Mengen überschritten

Die Beamten fanden bei dem Mann Dopingmittel in einer erheblichen Menge. Der gesetzliche Grenzwert wurde dabei um das Zehnfache überschritten. Aufgrund des Fundes beschlagnahmten die Polizisten die Substanzen.

Ermittlungen durch die Kripo Hof

Der 40-jährige Fahrer muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz verantworten. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Hof übernommen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg-Lechhausen – Mutter und zwei Kleinkinder verletzt

0
Augsburg – Am frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr wurden...
Polizei & Co

Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall bei Mertingen

0
Am Samstag, den 24. Januar 2025, kam es gegen 13:00 Uhr auf der Staatsstraße 2027 bei Mertingen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten.
FC Augsburg

FC Bayern – Fans lachen über Pleite gegen Augsburg: “Sandro Wagner hatte Recht”

0
Die besten Netzreaktionen zum Bundesliga-Duell FC Bayern München gegen...
Polizei & Co

Alkoholfahrt in Augsburg: 32-Jähriger verursacht Unfall mit Totalschaden in der Jakoberstraße

0
Am Samstag, den 24. Januar 2026, ereignete sich in...
Polizei & Co

Schwabmünchen | Frontalkollision auf der Südspange fordert mehrere Verletzte

0
Am Samstag, den 24. Januar 2026, ereignete sich gegen 10:45 Uhr auf der Südspange ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Neueste Artikel