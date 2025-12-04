Newsletter
Polizei entdeckt illegales Glücksspiel in München: Automaten und Bargeld beschlagnahmt
Polizeipräsidium München
1 Min.Lesezeit

Von Alfred Ingerl

Im Rahmen einer behördenübergreifenden Aktion gegen illegales Glücksspiel fanden in der Nacht von Dienstag, 02.12.2025 auf Mittwoch, 03.12.2025, umfassende Kontrollen im Münchner Stadtgebiet statt. Ziel war es, Verstöße gegen das geltende Glücksspielrecht zu identifizieren und zu ahnden.

Umfangreiche Kontrollen in der Münchner Gastronomie

Das Kommissariat 33 der Münchner Kriminalpolizei führte in Zusammenarbeit mit dem Kreisverwaltungsreferat (KVR), der Staatsanwaltschaft München, der Regierung von Oberbayern und der Steuerfahndung, unterstützt von der Einsatzhundertschaft München, Kontrollen in 20 Gastronomiebetrieben und Wettannahmestellen durch. Die Überprüfung umfasste sämtliche glücksspielrechtlichen Vorschriften.

In zwei der überprüften Lokalitäten stellten die Einsatzkräfte fünf unerlaubte “Fun-Game-Automaten”, ein Wettterminal und vier nicht genehmigte Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten sicher. Darüber hinaus wurden über 20 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, darunter Verstöße gegen das Gesundheits- und Jugendschutzgesetz sowie ein Aufenthaltsgesetzverstoß. Die Betreiber wurden angezeigt.

Illegales Pokerspiel in Giesing aufgedeckt

Am frühen Morgen des 03.12.2025 kontrollierten Einsatzkräfte einen gastronomischen Betrieb in Giesing aufgrund des Verdachts auf unerlaubtes Glücksspiel. Vor Ort wurden mehrere Personen beim illegalen Pokerspiel angetroffen. Bei der Durchsuchung wurden ein mittlerer fünfstelliger Bargeldbetrag und zum Pokerspiel verwendete Gegenstände wie Pokerchips und Spielkarten beschlagnahmt. Zudem wurde ein unerlaubtes Wettterminal sichergestellt.

Insgesamt wurden 26 Personen deutscher, bulgarischer, polnischer, kroatischer, türkischer und georgischer Herkunft im Alter von 31 bis 80 Jahren ermittelt. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen der unerlaubten Durchführung bzw. Teilnahme an einem Glücksspiel eingeleitet. Es gab auch Verstöße gegen das Waffengesetz. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten entlassen.

Hinweis: Glücksspiele in Deutschland sind staatlich reguliert, um den Spielerschutz zu garantieren. Informationen über legale Anbieter finden sich auf der „White List“ der gemeinsamen Glücksspielbehörde.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel