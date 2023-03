Polizei entdeckt in der Reischenau eine geheime Drogen-Aufzuchtanlage

Am Donnerstag, 30.03.2023 um 16.00 Uhr, haben in einer überraschenden Wendung die Rauschgift Ermittler der Polizeiinspektion Zusmarshausen einen geheimen Drogenaufzuchtschrank gefunden, der professionell in einem Haus eingebaut worden war.

Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung in einem Objekt in der Region



Reischenau stellten die Beamten eine beträchtliche Menge von 260 g Marihuana,



zahlreiche Drogen Utensilien sowie Haschisch sicher.

Es waren die leisen Geräusche der verdeckt eingebauten Lüftungsanlage, die die



Beamten auf den Schrank aufmerksam gemacht hatten. Als sie ihn öffneten,



entdeckten sie die illegalen Substanzen sowie das gesamte Zubehör, das für den



Anbau von Marihuana benötigt wird.

Die Entdeckung ist ein Schlag für die örtliche Drogenszene und ein weiterer Erfolg für



die Rauschgift Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Zusmarshausen. Die Beamten



haben erneut gezeigt, dass sie in der Lage sind, den illegalen Drogenanbau effektiv zu



bekämpfen.

Raimund Pauli: „Der illegale Anbau von Drogen ist nicht nur eine Straftat ist, sondern



birgt auch erhebliche Gesundheitsrisiken. Marihuana und Haschisch können schwere



gesundheitliche Probleme verursachen und die Abhängigkeit fördern. Deshalb fordern



wir die Bürger auf, verdächtige Aktivitäten zu melden und damit zu helfen, die



Gesellschaft sicherer zu machen.