type here...
Polizei entdeckt Munition und Wertsachen bei Fahrzeugkontrolle nahe Metten
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei entdeckt Munition und Wertsachen bei Fahrzeugkontrolle nahe Metten

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

METTEN, LKR. DEGGENDORF. Bei einer Verkehrskontrolle nahe Metten entdeckten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf am Dienstag, den 27. Januar 2026, in einem Fahrzeug unter anderem Schmuck, Bargeld und Munition.

Verstecke im Fahrzeug aufgedeckt

Gegen 15:00 Uhr wurde ein Pkw mit ukrainischer Zulassung überprüft. Der 46-jährige Fahrer, der ebenfalls aus der Ukraine stammt, geriet dabei ins Visier der Fahnder. Die Polizisten fanden in mehreren Verstecken des Wagens diverse Munition, Bargeld in verschiedenen Währungen sowie mehrere Uhren und weiteren Schmuck.

Ermittlungen wegen Geldwäsche und Waffengesetz-Verstößen

Der Fahrer muss sich nun wegen des Verdachts der Geldwäsche und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf geführt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Augsburgs Freilichtbühne: Sofortige Schließung wegen schlechtem Zustand notwendig

0
Augsburg steht vor einer unerwarteten zusätzlichen Baustelle: Die Freilichtbühne...
Polizeipräsidium Unterfranken

16-jähriger Schüler aus Mainaschaff vermisst: Polizei bittet um Hinweise

0
MAINASCHAFF, LANDKREIS ASCHAFFENBURG – Seit Freitagvormittag wird der 16-jährige...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Flüchtige Männer schießen auf SEK, nach Unfall bei Weißenburg festgenommen

0
Weißenburg – Bei einer spektakulären Flucht vor der Polizei...
Polizei & Co

Messerangriff und Schlägerei in Augsburger Asylunterkunft: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

0
Am Montag, dem 26. Januar 2026, kam es in...
Polizei & Co

Schwerer LKW-Unfall | Vollsperrung der A96 von Memmingen in Richtung Lindau

0
Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A96 in Richtung...

Neueste Artikel