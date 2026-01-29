Polizei entdeckt Munition und Wertsachen bei Fahrzeugkontrolle nahe Metten

METTEN, LKR. DEGGENDORF. Bei einer Verkehrskontrolle nahe Metten entdeckten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf am Dienstag, den 27. Januar 2026, in einem Fahrzeug unter anderem Schmuck, Bargeld und Munition.

Verstecke im Fahrzeug aufgedeckt

Gegen 15:00 Uhr wurde ein Pkw mit ukrainischer Zulassung überprüft. Der 46-jährige Fahrer, der ebenfalls aus der Ukraine stammt, geriet dabei ins Visier der Fahnder. Die Polizisten fanden in mehreren Verstecken des Wagens diverse Munition, Bargeld in verschiedenen Währungen sowie mehrere Uhren und weiteren Schmuck.

Ermittlungen wegen Geldwäsche und Waffengesetz-Verstößen

Der Fahrer muss sich nun wegen des Verdachts der Geldwäsche und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf geführt.