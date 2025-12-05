Polizei Erlangen deckt Netzwerk für gefälschte Zertifikate auf – Hauptverdächtiger flüchtig, Festnahmen in mehreren Städten

ERLANGEN – Die Erlanger Kriminalpolizei ermittelt seit Januar 2024 in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gegen ein Netzwerk mutmaßlicher Fälscher. Die Verdächtigen stehen unter Verdacht, mit gefälschten Meisterbriefen Gewinne in sechsstelliger Höhe erzielt zu haben. Mehrere Tatverdächtige wurden bereits identifiziert und festgenommen.

Erste Spuren und Verdächtige in Erlangen

Bereits im Jahr 2020 traten in der Handwerkskammer Oberfranken erstmals gefälschte Meisterbriefe aus Mittelfranken auf. Die Täuschung wurde durch eine Nachfrage bei der Handwerkskammer Mittelfranken entdeckt und zur Anzeige gebracht. 2021 führten die Ermittlungen nach Erlangen, wo auch vermehrt Anzeigen wegen gefälschter Sprachzertifikate und Meisterprüfungszeugnisse erstattet wurden.

Ein 47-jähriger türkischer Verdächtiger geriet ins Visier der Ermittler. Im April 2024 wurde er wegen gewerbsmäßiger Urkundenfälschung in 48 Fällen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Ein weitreichendes Netzwerk

Trotz des laufenden Gerichtsverfahrens tauchten Fälschungen deutschlandweit wieder auf, was den Verdacht erneut auf den 47-Jährigen und seine 41-jährige Lebensgefährtin lenkte. Die umfangreichen Ermittlungen führten im November 2024 zur Bildung der Arbeitsgruppe (AG) „Fälschung“ in Erlangen.

Im Januar 2025 führte eine bundesweite Durchsuchungsaktion zur Sicherstellung umfangreicher Beweismittel. In Bayern konzentrierten sich die Durchsuchungen auf Erlangen, Nürnberg, das Umland und München. Wohnungen, Büroräume und Copyshops wurden von der Kriminalpolizei und Digitalforensikern durchsucht.

Während der Hauptverdächtige das Land verließ, wurden gegen seine Lebensgefährtin und einen weiteren Händler Haftbefehle vollzogen.

Skrupellose Verkäufe und Konsequenzen

Die Ermittlungen deckten auf, dass das Netzwerk nicht nur Meisterbriefe, sondern auch „Leben in Deutschland“-Zertifikate, Sprachzertifikate und Bescheinigungen für das Sicherheitsgewerbe fälschte. Käufer zahlten teils fünfstellige Beträge, um Prüfungen und Nachweise zu umgehen. Der 47-Jährige präsentierte sich als Mitglied der Handwerkskammer und versprach, die Fälschungen offiziell eintragen zu lassen, was nie geschah.

Gefälschte Zertifikate führten zu Einbürgerungen, ohne dass die erforderlichen Prüfungen absolviert wurden.

Am 24. November 2025 gelang es den Ermittlern, einen 51-jährigen deutschen Zwischenhändler zu verhaften. Er wird strafrechtlich wegen Beihilfe zur gewerbsmäßigen Urkundenfälschung belangt und kam in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gegen das Netzwerk dauern an.

Die Kriminalpolizei Erlangen betont: Der Kauf gefälschter Urkunden ist strafbar, auch ohne deren Nutzung. Betreiber von Copyshops sollten bei Verdacht von Betrug durch gefälschte Urkunden die Polizei informieren. Verdächtig sind beispielsweise Druckaufträge für Dritte ohne Unterschrift oder Ausdrucke mit Namen verschiedener Personen.