Polizei Erlangen sucht flüchtigen Fahrer nach tödlichem Unfall auf A3 bei Höchstadt-Ost

Am frühen Sonntagmorgen, den 8. Februar 2026, ereignete sich ein tragischer Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost in Fahrtrichtung Würzburg. Involviert war ein Mann, der von einem Kleintransporter erfasst wurde, gefolgt von einem weiteren bislang unbekannten Fahrzeug. Die Polizei Erlangen sucht nun nach dem flüchtigen Unfallfahrer.

Unfallhergang auf der A3

Laut aktuellen Ermittlungen verließ der Mann seinen VW Golf und stellte sich auf dem Beschleunigungsstreifen der Ausfahrt neben das Fahrzeug. Gegen 06:00 Uhr wurde er zunächst von einem Kleintransporter erfasst, bevor ihn ein weiteres unbekanntes Fahrzeug überrollte. Trotz schneller Alarmierung der Rettungskräfte konnten diese nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ermittlungen der Verkehrspolizei Erlangen

Die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen leitete vor Ort sofortige Ermittlungen ein. Ein Gutachter soll bei der genauen Klärung der Unfallursache unterstützen. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Mann möglicherweise in suizidaler Absicht die Fahrbahn betreten hatte.

Aufruf zur Zeugensuche

Der 29-jährige Fahrer des Kleintransporters, ein Rumäne, kehrte nach dem Unfall zurück zur Unfallstelle. Das zweite beteiligte Fahrzeug bleibt jedoch spurlos. Die Polizei bittet deshalb Zeugen oder Personen, die relevante Informationen haben, sich unter der Telefonnummer 09131 760 414 zu melden.

