Mittwoch, Dezember 17, 2025
Polizei Ermittelt: Festnahmen nach Einbruchserie und Diebstahl von Waffenschrank in Ursensollen
Polizeipräsidium Oberpfalz
1 Min.Lesezeit

Polizei Ermittelt: Festnahmen nach Einbruchserie und Diebstahl von Waffenschrank in Ursensollen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ermittlungserfolg für die Kriminalpolizei Amberg: Im November gab es mehrere Einbrüche in ein Haus im Gemeindebereich von Ursensollen. Dabei wurde unter anderem ein Waffenschrank entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg konnte unter anderem anhand verdeckter Ermittlungen, in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Landshut, mehrere Tatverdächtige festnehmen.

Einbrüche im November

Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht vom 8. auf den 9. November. Die zu diesem Zeitpunkt unbekannten Täter brachen in das Haus einer Seniorin ein, durchwühlten mehrere Zimmer im Erdgeschoss und entwendeten unter anderem einen Waffenschrank mit mehreren Waffen, Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und eine umfassende Spurensicherung vor Ort durchgeführt. Dabei wurden Beweise sichergestellt und auch die Nachbarn befragt. Schnell erhärtete sich der Tatverdacht gegen zwei amtsbekannte Männer.

Zugriff im Dezember

Mitte Dezember folgte dann der Zugriff. In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Landshut und Unterstützungskräften, unter anderem von der Bereitschaftspolizei und dem Bayerischen Landeskriminalamt, wurden zwei Wohnungsdurchsuchungen und drei Haftbefehle vollzogen. Das Unterstützungskommando der Bereitschaftspolizei drang in die Wohnung des 45-jährigen tatverdächtigen Rumänen ein und nahm diesen fest. Zudem fand der zweite Zugriff in einer Wohnung in Rottenburg a. d. Laaber statt. Auch hier drangen die Sonderkräfte ein und nahmen einen 35-jährigen Rumänen und eine 36-jährige Rumänin fest. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchungen wurden Gegenstände sichergestellt, die eindeutig der Seniorin aus Ursensollen bzw. dem dortigen Einbruch zugeordnet werden können.

Haftbefehle erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen die drei Tatverdächtigen. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

