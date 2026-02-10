type here...
Polizei ermittelt ungarischen Tatverdächtigen nach Einbruch in Lindauer Juweliergeschäft
Polizeipräsidium Schwaben Süd/WestPolizei & CoLandkreis Lindau
1 Min.Lesezeit

Polizei ermittelt ungarischen Tatverdächtigen nach Einbruch in Lindauer Juweliergeschäft

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Im September letzten Jahres wurde auf der Lindauer Insel ein Einbruch in ein Juweliergeschäft verübt, bei dem Schmuck im sechsstelligen Bereich gestohlen wurde. Jetzt haben Ermittler der Lindauer Kriminalpolizei einen Verdächtigen ermittelt: Ein 56-jähriger ungarischer Staatsangehöriger, der bereits wegen anderer Straftaten in Haft sitzt, steht im Fokus der Untersuchungen.

Ermittlungen führen zur Festnahme

Am Tatort gefundene Spuren führten die Beamten zu dem Verdächtigen, der bereits polizeibekannt ist. Der Verbleib der gestohlenen Schmuckstücke bleibt jedoch ungeklärt. Die Polizei setzt die Ermittlungen fort, um auch mögliche Zusammenhänge mit einem weiteren Juweliereinbruch im Oktober 2025 in Memmingen zu überprüfen.

Details der Einbruchsdelikte

Der Einbruch in Lindau ereignete sich in einer Juweliergeschäft in der Salzgasse, wo Täter Schmuck im Wert von ungefähr 200.000 EUR entwendeten und einen zusätzlichen Sachschaden von etwa 5.000 EUR verursachten. Bei der Tat in Memmingen drangen zwei Täter, genauso gewaltsam, in ein Juweliergeschäft in der Maximilianstraße ein und erbeuteten Schmuck im unteren sechsstelligen Bereich.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei ermittelt weiterhin intensiv in beiden Fällen. Zeugen, die im Umfeld der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden um Mithilfe gebeten. Hinweise in Bezug auf den Einbruch in Lindau nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08382/910-0 entgegen. Beobachtungen rund um den Vorfall in Memmingen werden über die Telefonnummer 08331/100-0 erbeten.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Verfolgungsfahrt von Altenmünster bis Adelsried: Polizei sucht Fahrer eines grauen Audi Q5

0
In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich...
Bayern

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Schwerer Unfall bei Alteneich – Fahrer schwerst verletzt

0
Bei einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ist am Samstagnachmittag...
News

Cyberangriff auf Online-Shop von ROFU – Kundendaten abhanden gekommen

0
Rheinland-Pfalz – Der Spielwarenhändler ROFU Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft mbH ist...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 13.02.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 15.02.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel