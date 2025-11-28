Polizei ermittelt wegen gefälschter Führerscheinbescheinigungen in Deggendorf

Deggendorf. Im Oktober 2025 geriet eine Teilnahmebescheinigung zur Erweiterung der Führerscheinklasse B ins Visier der Behörden. Das Landratsamt Deggendorf stellte fest, dass die Bescheinigung, die das Fahren schwererer Anhänger (B96) erlauben sollte, möglicherweise gefälscht war. Infolgedessen nahmen die Kriminalpolizeistation Deggendorf Ermittlungen auf.

Ermittlungen Führen zu Festnahmen

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Polizei konnten einen 40-jährigen Deutschen und fünf weitere Personen, die die gefälschten Dokumente bei den Führerscheinstellen in Deggendorf und Dingolfing-Landau eingereicht hatten, identifizieren. Die Durchsuchungen der Verdächtigen führten zur Sicherstellung eines Fälschungsentwurfs und weiteren belastenden Daten.

Totalfälschungen und Strafverfahren

Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Bescheinigungen um Totalfälschungen handelte, die der Hauptverdächtige unter Missbrauch der Daten einer regionalen Fahrschule erstellt hatte. Gegen alle sechs Personen wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.