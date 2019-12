Ein 32-jähriger Autofahrer ist in Stuttgart nach einem Verkehrsunfall von der Polizei erschossen worden. Der Mann habe im Stadtteil Vaihingen zwei Polizisten mit einem schwertähnlichen Gegenstand angegriffen, teilte die Polizei mit. Daraufhin hätten die Beamten auf ihn geschossen und ihn so schwer verletzt, dass er in der Nacht zu Samstag im Krankenhaus gestorben ist.

Zuvor war der Mann den Angaben zufolge mit seinem Kleinwagen in falscher Richtung in einen Kreisverkehr gefahren und frontal gegen eine Litfaßsäule geprallt. Anschließend ist er mit einer Begleiterin von der Unfallstelle geflüchtet. Als die Polizisten ihn stellten und ansprachen, hat er die Beamten mit einer rund 70 Zentimeter langen Stichwaffe angegriffen.

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland elf Menschen erschossen. 2017 wurden 14 Fälle von tödlichem «Schusswaffengebrauch gegen Personen» gezählt.