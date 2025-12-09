Polizei fasst 49-jährigen Verdächtigen nach versuchtem Pkw-Diebstahl in Maisach

Am Samstag, den 6. Dezember 2025, gelang es den Ermittlern, einen 49-jährigen Mann nach dem Diebstahl eines Pkw in Passau zu verhaften. Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich inhaftiert.

Polizei nimmt Autodieb auf frischer Tat fest

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 2:45 Uhr, konnten zivile Beamte des Polizeipräsidiums München den 49-jährigen Polen in Maisach verhaften, als er versuchte, einen Toyota Land Cruiser zu stehlen. Das Fahrzeug war in der Nähe der Wohnadresse des Halters abgestellt. Durch die Überwindung der Keyless-Go-Technik gelang es dem Mann, das Auto zu öffnen, zu starten und zu entwenden. Der Täter konnte jedoch noch am Tatort festgenommen werden.

Ermittlungen wegen Verdachts weiterer Taten

Der Verdächtige geriet bereits im Februar in das Visier der Kriminalpolizeiinspektion Passau, als ein ähnliches Modell vom Parkplatz eines Möbelhauses in Neustift gestohlen wurde. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau gemeinsam mit der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck und der Staatsanwaltschaft München II fortgeführt. Es besteht der Verdacht, dass der 49-Jährige für mindestens zwei weitere Diebstähle von Toyota Land Cruisern verantwortlich ist. Weitere mögliche Taten sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen

Der Tatverdächtige wurde am 7. Dezember 2025 dem zuständigen Amtsgericht in München vorgeführt. Ein von der Staatsanwaltschaft München II beantragter Haftbefehl wurde erlassen. Anschließend erfolgte die Einlieferung des 49-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.