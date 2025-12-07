Polizei fasst drei Tatverdächtige nach Einbrüchen in Trudering

Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 75-jährigen Mann aus dem Münchner Stadtteil Hadern wurde zurückgezogen. Der Mann war seit Freitag, dem 5. Dezember 2025, als vermisst gemeldet, konnte jedoch bereits am Samstagabend, dem 6. Dezember 2025, von einem Passanten im Bereich Laim gefunden und in seine Wohneinrichtung zurückgebracht werden.

Verkehrsunfälle und Zeugenaufruf

Am Freitag, dem 5. Dezember 2025, ereignete sich in Freimann ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 66-jähriger Münchner stürzte mit seinem Piaggio-Motorrad, als er einem unbekannten schwarzen Audi A4 ausweichen musste, der von einem Mietwagenunternehmen “Miles” kommt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Der verletzte Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Münchner Verkehrspolizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs geben können.

Kind in Ottobrunn angefahren

In Ottobrunn wurde am selben Tag ein 8-jähriges Mädchen von einem Fahrzeug erfasst. Die Mutter hatte auf einer Mittelinsel gehalten, damit das Mädchen mit ihrem 43-jährigen Begleiter aussteigen konnte. Während das Kind die Straße überqueren wollte, wurde es von einem Dacia erfasst. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfälle in München

Ein weiterer Unfall ereignete sich früh am Samstagmorgen in Untergiesing. Ein 33-jähriger Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Skoda und stieß gegen einen Verkehrsmast. Seine 29-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die Straße musste mehrere Stunden gesperrt werden. In Perlach kam es am selben Wochenende zu einem Unfall im Kreuzungsbereich, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Festnahmen nach Einbruch in Trudering

Am Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, wurden drei Verdächtige nach einem Einbruchsdiebstahl in Trudering gefasst. Die Täter drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und erbeuteten wertvollen Schmuck und Bargeld. Ein aufmerksamer Nachbar verständigte die Polizei, die die Verdächtigen noch in der Nähe des zweiten Tatorts festnehmen konnte. Die drei Männer – zwei 35-Jährige und ein 28-Jähriger – wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ.