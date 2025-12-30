Newsletter
Polizei fasst junge Einbrecher in Fürth – Haftantrag gegen 19-Jährigen gestellt
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Polizei fasst junge Einbrecher in Fürth – Haftantrag gegen 19-Jährigen gestellt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember 2025 wurden zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in Fürth festgenommen. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Hardhöhe. Die Polizeibeamten der Inspektion Fürth griffen schnell ein und nahmen die Verdächtigen in Gewahrsam.

Bewohner überrascht Einbrecher in der Leibnizstraße

Gegen 00:20 Uhr bemerkte ein Anwohner zwei Personen, die offenbar gewaltsam in die Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Leibnizstraße eindrangen. Der Zeuge konnte einen der Tatverdächtigen, einen 16-jährigen Deutschen, festhalten, bis die alarmierte Streife der Polizei eintraf.

Zweiter Verdächtiger später festgenommen

Der zweite Tatverdächtige, ein 19-jähriger Deutscher, konnte zunächst fliehen. Dank schneller Ermittlungen der Einsatzkräfte wurde der Flüchtige jedoch kurze Zeit später ermittelt und noch in derselben Nacht vorläufig festgenommen.

Staatsanwaltschaft stellt Haftantrag

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat gegen den 19-Jährigen Haftantrag gestellt. Im Laufe des Tages soll er dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über eine mögliche Untersuchungshaft entscheidet. Der 16-Jährige wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen beide Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf versuchten schweren Diebstahl eingeleitet. Ein Entwendungsschaden trat nicht ein.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth.

Erstellt durch: Michael Sebald

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

