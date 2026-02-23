Polizei findet 2,5 Kilo Heroin im Zug: Verdächtiger festgenommen und inhaftiert

PASSAU. Bahnfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau haben im Rahmen einer Kontrolle im Zug eine erhebliche Menge Heroin entdeckt, was zur Inhaftierung des Tatverdächtigen führte. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Passau weiter in diesem Fall.

Kontrolle im Zug nach Wien

Am Samstagmittag (21.02.2026) führten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Passau am Bahnhof eine Kontrolle durch. Dabei überprüften sie einen 31-jährigen nigerianischen Staatsbürger, der sich im Zug auf dem Weg nach Wien befand. Im Gepäck des Mannes entdeckten die Fahnder insgesamt fünf Pakete, die mutmaßlich Betäubungsmittel enthielten. Der 31-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen, und die verdächtigen Pakete wurden sichergestellt. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau übernahm die weiteren Ermittlungen.

Haftbefehl erlassen

Bei der näheren Untersuchung stellte sich heraus, dass der Inhalt der Pakete rund 2,5 Kilogramm Heroin betrug. Am Sonntag (22.02.2026) wurde der Tatverdächtige dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Das Gericht erließ schließlich den von der Staatsanwaltschaft Passau beantragten Haftbefehl, unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln. Der 31-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.