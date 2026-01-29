type here...
Polizei findet illegales Waffenarsenal bei Brüdern in Burgrain: Großrazzia sorgt für Verkehrsstau
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Am gestrigen Tag sorgte ein Einsatz in Burgrain, Markt Isen, Landkreis Erding, für Aufsehen: Ein Großaufgebot der Polizei durchsuchte ein Wohnhaus in der kleinen Ortschaft. Der Einsatz dauerte den ganzen Tag und führte zeitweise zu Verkehrsbehinderungen entlang der Ortsdurchfahrt.

Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz

Die Kriminalpolizei Erding ermittelt derzeit gegen zwei Brüder aus Burgrain, denen Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen werden. Am 28. Januar 2026 wurde das Wohnhaus der beiden Deutschen durch die Polizei durchsucht.

Waffen und Munition sichergestellt

Im Zuge der Durchsuchung fanden die Beamten eine Vielzahl von Waffen und Munition, die beschlagnahmt wurden. Die sichergestellten Beweismittel müssen nun einer genaueren rechtlichen Überprüfung unterzogen werden, um weitere Schritte einleiten zu können.

